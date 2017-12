Estado atrasa fornecimento de remédio e prejudica paciente com osteoporose

O professor universitário Marcio Eisencraft está se submetendo a um tratamento para osteoporose no Hospital das Clínicas, mas o medicamento que ele toma diariamente e é fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo não está disponível para retirada.

Em resposta, a Secretaria Estadual de Saúde providenciou o remédio em outra farmácia para que o paciente possa continuar com o tratamento.

Reclamação do leitor: “Estou fazendo um tratamento para a osteoporose no grupo que cuida dessa doença no Hospital das Clínicas da USP e injeto diariamente o medicamento Teriparatida. Como esse é um remédio de alto custo, o Governo do Estado de São Paulo o fornece. Porém desde o mês de junho estou aguardando a compra do medicamento pelo Estado. Já estou há mais de um mês sem doses do remédio, o que pode pôr a perder o tratamento que já dura mais de um ano.”

Resposta do Estado: “O medicamento Teriparatida não faz parte da lista padronizada pelo Ministério da Saúde para distribuição na rede de saúde pública do País. Em relação ao paciente Marcio Eisencraft, informamos que ele está em atendimento desde junho de 2015 e, neste momento, a Secretaria já providenciou o remanejamento do remédio de outra farmácia para atendê-lo prontamente.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.