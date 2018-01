Estacionamento em local proibido

“Funcionários públicos param os seus veículos no meio da praça”, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A Praça Antonio Prado, no cento, virou estacionamento de veículos de funcionários públicos (Detran, Prefeitura, Polícia, etc). Diariamente diversos veículos ficam estacionados o dia todo no calçadão da praça. O problema começou quando diversos órgãos públicos foram alocados no centro de São Paulo. No início, os agentes da CET aplicavam multas e as deixavam nos pára-brisas. Mas várias vezes os proprietários dos veículos jogam a multa no chão. João Pedro Henrique Sousa / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a Praça Antonio Prado é monitorada e fiscalizada periodicamente pelas equipes de campo. Face à manifestação, a CET informa que irá intensificar a fiscalização no local.

Réplica do leitor: A situação permanece a mesma.

Foto: João Pedro Henrique Sousa