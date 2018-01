Escritório oferece palestra sobre direitos do consumidor no caso Unimed Paulistana

A Unimed Paulistana tem até o final deste mês para transferir todos os 744 mil beneficiários para a carteira de uma nova operadora de plano de saúde. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na semana passada e, desde então, vem gerando uma série de dúvidas nos consumidores.

Para esclarecer os direitos dos consumidores e eventuais abusos do convênio diante do cenário de dificuldades da empresa, o escritório Vilhena Silva Advogados, que atua exclusivamente na área de direito à saúde, realiza palestra gratuita para orientar os conveniados sobre o que fazer diante de negativa de atendimento, o intercâmbio entre as Unimeds, prazos de carência no momento da portabilidade, as responsabilidades da nova operadora e manutenção da rede credenciada. O evento será na próxima quinta-feira, 10, às 19h, no Golden Tulip Paulista Plaza, em São Paulo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail vilhenasilva@vilhenasilva.com.br ou pelo telefone (11) 3256-1283.

Serviço:

Palestra: Crise da Unimed Paulistana: orientações aos beneficiários

Data: 10/09/2015 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Golden Tulip Paulista Plaza | Alameda Santos, 85 – Paraíso | São Paulo/SP

Inscrições: (11) 3256-1283 ou vilhenasilva@vilhenasilva.com.br

Inscrições Gratuitas. Vagas limitadas.