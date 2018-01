Escritório funciona em zona residencial há anos

Cansei de reclamar na Prefeitura dessa irregularidade, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Moro numa zona residencial, Jardim Paulista, e há quase 2 anos uma empresa de engenharia montou um escritório na minha rua. Liguei e mandei cartas solicitando fiscalização, mas, por ser uma empresa do ramo público, ninguém faz absolutamente nada. Andrea Ary Cortelaso / São Paulo

Reclamação: A Subprefeitura Pinheiros informa que já realizou vistoria no estabelecimento, constatou uso irregular do imóvel e autuou o proprietário. Como a empresa não encerrou as atividades, a Subprefeitura deu início ao processo de Fechamento Administrativo da Atividade Irregular. Todas as medidas fiscais estão sendo adotadas pela fiscalização.

Réplica da leitora: O local permanece como escritório comercial. Antes era uma clínica que, por anos, ignorou o zoneamento e as multas. Elas realmente existem ou são engavetadas?