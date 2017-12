Entrega de compra no Extra atrasa e irrita consumidora

Reclamação da leitora: Fiz um pedido que estava previsto pra chegar em 7 de maio e não chegou até agora (estamos no dia 20 já). Nada consta sobre a entrega em “Detalhes do pedido”. Entrei em contato com eles três vezes via chat online (na primeira, o sistema estava inoperante; na segunda, não souberam resolver meu problema e abriram um protocolo de atendimento que me garantia retorno em dois dias úteis, o que não ocorreu; na terceira, o sistema caiu) – tenho cópia das conversas. O telefone dá ocupado. A fanpage não responde. Cadastrei a reclamação no Reclame Aqui, e nada. Mandei email, e nada. Só quero descobrir se o produto vai chegar ou, até melhor, cancelar essa compra. É um absurdo não ter um atendimento decente em um site deste porte! /Fernanda Lapidus – São Paulo/SP

Resposta do Extra: Em atenção ao caso da Sra. Fernanda Hecht, informamos que o estorno foi realizado em 22/05/15 e tem previsão de visualização em até duas faturas do cartão de crédito. A Companhia lamenta e se desculpa por qualquer transtorno que possa ter acontecido ao consumidor. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Comentário da leitora: O Extra cancelou a compra porque não foi capaz de identificar o que aconteceu com a entrega, pois transferiu completamente o controle e a responsabilidade para o fornecedor. O mau atendimento do Extra é impressionante. Não atende por telefone, email, redes sociais, Reclame Aqui ou ouvidoria. Quando informa prazo de atendimento, não o cumpre.

O único canal que de vez em quando funciona (se não tiver mais de 100 pessoas na fila, o que vira e mexe acontece) é o chat online. Ainda assim, o sistema cai com frequência e, quando isso acontece, o cliente precisa entrar na longa fila de novo para descobrir se o sistema voltou a funcionar ou não. O mau atendimento se tornou um problema muito maior que a não-entrega do produto comprado. Me senti completamente insultada como cliente e não esperava isso de um site deste porte.