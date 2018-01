Entrega de celular demora 70 dias

Consumidor comprou um Smartphone em janeiro nas Casas Bahia e só recebeu o produto em março; empresa vendeu sem ter mercadoria no estoque

Reclamação do leitor: No dia 5/1/15 comprei um Smartphone- Motorola no site das Casas Bahia. O produto não foi entregue na data prometida, sob a alegação de que não havia mais o produto em estoque. Deram as opções de cancelar a compra ou pedir um produto equivalente. Inocentemente e confiando na tradição das Casas Bahia e do seu slogan (dedicação total a você) optei por um produto equivalente. Esqueci que agora as Casas Bahia pertence a um grupo multinacional (Casino) e que os ideais do sr. Samuel Klein são página virada.

Bem, começou meu martírio: o novo prazo de entrega foi fixado em 22 dias úteis, isso mesmo 22 dias úteis! Não consigo entender como na era da logística integrada e da rapidez das informações, entregar um simples celular possa levar 22 dias úteis. Ou é incompetência, desorganização ou má fé (creio que um pouco de cada). Fiz diversas tentativas para antecipar a entrega, até porque necessito do produto (senão não o teria comprado). Em vão, o senhor todo poderoso “Sistema” diz que tenho de aguardar até a data determinada (9/3/15) e até lá não há nada a fazer. Não vou detalhar o estresse dos contatos telefônicos e por e-mail, porque é fácil imaginar como isto funciona.

Bem, chegou o dia 9/3 e, como suspeitava, o produto não chegou e como não conseguem me dizer quando será entregue, tive de fazer o cancelamento do pedido e solicitar o reembolso do dinheiro, o que deveria ter feito quando do não cumprimento da primeira entrega. Sei que terei mais alguns maus momentos para receber o dinheiro de volta, pois protocolos de normas e procedimentos devem ser seguidos. O meu objetivo é alertar para que não comprem nada no site das Casas Bahia, pois não respeitam o consumidor e estão se lixando para isso. Francisco Alvarez Garcia / São Paulo

Resposta: A Ouvidoria da Cnova informa que entrou em contato com o cliente, que confirmou o recebimento da mercadoria no dia 20/3/2015 em perfeito estado.

Comentário do leitor: A ouvidoria da Cnova menciona o recebimento da mercadoria em perfeito estado (nada mais que obrigação) e deixou de mencionar: “A minha insatisfação com o atraso absurdo na entrega da mercadoria (70 dias para entregar um simples celular) e a minha decisão de nunca mais comprar nada dessa (des)organização.