Enrolação da BB Seguros

“Fui enganado pela seguradora”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Por problemas no sistema do Banco do Brasil, fiquei durante os meses de dezembro/2012 a maio/2013 com seguro residencial vencido. No dia 20/05 a seguradora do banco me ligou oferecendo um novo seguro com a promessa de várias vantagens por conta do meu relacionamento com o Banco do Brasil. Aceitei, mas no dia seguinte percebi que fui enganado. No site deles é possível fazer esse mesmo seguro sem intervenção de funcionário, com as mesmas coberturas, valor menor e prazo maior para pagamento. Liguei imediatamente na seguradora para cancelar o contrato, mas a atendente negou alegando que a seguradora têm o prazo de 15 dias para aceitar ou não a minha proposta. E eu não tenho tempo para recusá-la? Pedi para cancelarem a 1º parcela, mas não foi feito. Posteriormente consegui o cancelamento do seguro, mas continuam debitando o valor da minha conta. Vanderley Jordão/ São João da Boa Vista (SP)

Réplica: A BB Seguros esclarece que o seguro contratado pelo leitor, via telefone, não é o mesmo seguro cotado por ele no site da empresa. Informa que as condições de contratação, os limites de utilização do seguro e o preço são diferentes. A companhia ressalta ainda que, conforme solicitado pelo leitor, a apólice por ele contrata por telefone foi cancelada em 17/06, e a restituição dos valores pagos estará disponível em sua conta bancária em 15 dias úteis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Não foi solucionado, pois até hoje não recebi o estorno. Uma empresa como o Banco do Brasil demora para inventar uma mentira. Quem respondeu não consultou as propostas feitas pelo call Center e a feita pelo site, pois realmente as condições são diferentes. Em 21/5 solicitei o cancelamento e pedi para não debitarem a primeira parcela. Não fui atendido, pois o débito foi efetuado 2 dias depois. O débito foi rápido, já o estorno demorou. Reclamei na coluna dia 11/6 e só me responderam 14 dias depois informando que estavam verificando.