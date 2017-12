Encomenda continua retida nos Correios

Leitor não consegue informação sobre seu produto



Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: O serviço dos Correios é um caos, uma vergonha, mas a agência de Itaquera se supera. Há um mês a encomenda da minha cliente está retida nesse local. Quando ligo, sou jogado de um funcionário a outro e ninguém resolve o meu problema. Em algumas situações, precisei buscar ajuda da imprensa para exigir o cumprimento dos meus direitos. No último contato com os Correios fui informado de que a entrega já tinha sido feita, o que não é verdade! Já reclamei na Ouvidoria, mas de nada adiantou. Preciso de uma solução urgente! Felipe Soares Vivas de Castro / São Paulo

Resposta: Os Correios informam que o objeto não foi entregue ao destinatário, porque o endereço informado é de um residencial com vários prédios, sem interfone, porteiro ou pessoa responsável para o recebimento. Em locais com essas condições, os Correios não realizam entrega, conforme a legislação (Portaria MC 567/11). Por isso o objeto foi devolvido ao remetente.



Réplica do leitor: O problema permanece! Os Correios respondem o que querem e não atendem seus clientes. Vou recorrer à Justiça!