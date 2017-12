Empresas de telefonia desrespeitam o CDC

Consumidora teve de trocar todos os números de telefone para parar de ser incomodada

Reclamação da leitora: Estou recebendo insistentes ligações da empresa Ipcorp Telecom. Os telefonemas são feitos umas 15 vezes por dia de dois números diferentes – no celular ligam do prefixo (48) e no fixo, do (11) 2391-9899. Fiz uma reclamação e fui informada pela empresa de que meu número seria bloqueado dos servidores. Mas quanto mais reclamo, mais eles ligam. Só não entendi até hoje qual é o objetivo dessa empresa e porque liga tanto? Eu não devo nada, não comprei nada e não quero comprar nada. Desde a primeira ligação, ninguém fala nada e desliga na minha cara. Descobri o nome da empresa na Internet. Caso a empresa desconheça o Código de Defesa do Consumidor, segue um pequeno trecho: “O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990, garante ao consumidor a defesa de direitos como pode ser verificado no capítulo V (das práticas abusivas), seções II (Da Oferta) e III (Da Publicidade). Artigo 7.º : Respeito à Privacidade do Consumidor…Os responsáveis pelo serviço devem utilizar as informações dos Consumidores de maneira adequada e respeitar o seu desejo em retirar estas informações das bases de dados (…). Se realizados de forma agressiva, os telefonemas podem ser interpretados como constrangimento, abrindo precedentes para ações indenizatórias de danos morais na Justiça.” France Nakanishi/ São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: A Ipcorp Telecom informou que somente o número (11) 2391-9899 pertence a um cliente Ipcorp. Conforme a solicitação, o bloqueio foi feito em 7/1. Mas os outros números não pertencem à empresa. É importante lembrar que é possível verificar de qual operadora é o número pelo site www.telein.com.br. Basta colocar o número com o DDD.

Réplica da leitora: A princípio fui obrigada a bloquear todos os meus telefones. Como não adiantou, tive de trocar os números dos meus telefones fixos e do celular. Depois que comecei a reclamar, as ligações triplicaram. Antes eram 4 vezes por dia e depois passaram a ser mais de 10 vezes por dia, em cada aparelho. Não vou mais fornecer meus números para nenhuma empresa. Só gostaria de saber como é possível receber ligações de duas empresas diferentes nos meus 3 telefones sempre no mesmo minuto? Na internet existe uma dezena de reclamações exatamente iguais às minhas.