Empresa tenta trocar tênis rasgado por modelo inferior ao comprado

Luiz Oliveira comprou um tênis da marca Asics, mas logo se deparou com um problema: o tecido do calçado se rasgou na primeira semana de uso. O cliente procurou a empresa responsável e, após análise, decidiram pela substituição, mas por modelos mais baratos, porque não havia disponibilidade do item no estoque.

Em resposta ao Estadão, a Asics informou que foi encontrado um modelo igual e que Luiz iria receber um tênis novo.

Reclamação do leitor: “Comprei um par de tênis Asics Nimbus 18, que rompeu o tecido superior do pé esquerdo logo na primeira semana de uso, pois pratico corrida. Enviei fotos e nota fiscal, analisaram e mandaram um e-mail dizendo que fariam a substituição. Só que ofereceram modelos mais baratos e que não substituem o produto que adquiri. A empresa alegou que não tinham disponibilidade do mesmo produto, o qual, inclusive, é um lançamento da empresa. Lastimável.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “O SAC da ASICS vai efetuar a troca do modelo solicitado e o consumidor receberá o novo calçado nos próximos dias.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.