Empresa é notificada por Procon por falhas em sistema

Consumidores não conseguiram adquirir produtos de sites participantes

Por Jerusa Rodrigues

A B2W-Companhia Global do Varejo, responsável pelos sites submarino, americanas e shoptime, vai ter de prestar esclarecimentos ao Procon-SP sobre os problemas ocorridos durante promoção denominada“Black Night”, realizada das 22 horas de ontem (1.º/10) até as 6 horas desta quarta-feira.

De acordo com o Procon, a empresa terá de informar quais foram os motivos técnicos da instabilidade do sistema que impediram a compra de produtos durante a promoção; a duração da instabilidade; a quantidade de consumidores afetados; a quantidade de reclamações recebidas; as providências adotadas para sanar o problema, entre outras questões.

Se ficarem comprovadas irregularidades, a empresa pode ser punida nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Reclamações sobre problemas com compras feitas pela internet podem ser registradas diretamente no site do Procon.