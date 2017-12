Empresa deve custear transporte quando não há assistência na cidade do cliente

Matheus Lourenço ganhou um aparelho de micro-ondas que não funcionava. A loja o orientou a buscar o auxílio do fabricante, mas a Panasonic não possui assistência técnica em Mauá, cidade do cliente, e o local mais próximo fica a 25km de sua casa.

De acordo com o Procon, os custos de transporte da mercadoria devem ser da empresa. A Panasonic, entretanto, afirma que o consumidor é responsável por levar o produto à assistência.

Reclamação do leitor: “Ganhei um micro-ondas da Panasonic. Quando liguei, descobri que não funcionava por defeito de fabricação. Aí veio a dúvida: de quem é a responsabilidade? Da loja ou do fabricante? Procurei a loja (Coop – Cooperativa de Consumo) e o vendedor alegou que a responsabilidade é da fabricante, pois já havia passado mais de 48 horas da compra. Entrei em contato com o fabricante e a assistência técnica indicada fica muito longe da minha casa. Moro em Mauá e a assistência é na Vila Formosa, em São Paulo. 25 km de carro. E a fabricante se recusa a retirar o produto na minha casa ou arcar com o custo de transporte.”

Explicação do Procon: “Os custos pela remessa serão do fornecedor, sempre que o produto estiver na garantia legal e não existir assistência técnica na cidade. O consumidor poderá, ainda, combinar com o fornecedor para que a remessa do produto para conserto seja feita pelos Correios, com as custas pagas pelo fornecedor. Se o produto estiver no prazo da garantia contratual ou garantia estendida, deverá ser observado o que dispõe o termo de garantia.”

Resposta da empresa: “A Panasonic esclarece que a garantia legal e contratual explicita que não há cobertura para atendimento em domicílio. A empresa esclarece ainda que o cliente deve entrar em contato com a autorizada mais próximo a sua residência para consulta sobre a taxa de visita, ficando o consumidor responsável pelas despesas de transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.”

