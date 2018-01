Empresa de TV por assinatura nega ressarcimento a consumidor

Marco Antônio Castelli Brandão relata que, depois de uma forte chuva, dois aparelhos de televisão tiveram o funcionamento prejudicado. Após visita técnica, ficou constado que as TVs e os aparelhos da Net queimaram. Um laudo da assistência técnica, porém, afirmou que as TVs só queimaram por causa da placa que conecta os televisores à Net. O leitor pede ressarcimento do conserto dos televisores.

Reclamação de Marco Antônio Castelli Brandão: “Depois de uma forte chuva, notei que dois televisores tiveram o funcionamento afetado, assim como os quatro aparelhos da Net. Entrei em contato com a empresa e agendei uma visita técnica. Foi constatado no dia que os aparelhos, assim como as TVs, queimaram. Encaminhei as TVs para a assistência técnica que, por meio de um laudo, atestou que os danos foram causados quando a placa HDMI (ligada ao aparelho da Net) queimou. O ressarcimento foi negado de modo incorreto, visto que a queima das televisões ocorreu por causa do aparelho da Net.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do Sr. Marco Antônio Castelli Brandão, a Net informa que entrou em contato com o cliente e esclareceu as questões citadas. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.