Empresa de TV por assinatura não cumpre acordo com o consumidor

Gianflavio Garisto negociou a redução do valor do plano mensal com a Net, porém ainda está recebendo cobranças abusivas. O consumidor reforça ainda que a empresa fez alterações indevidas.

Reclamação de Gianflavio Garisto: “Em agosto deste ano, entrei em contato com a Net para negociar uma redução no valor do meu plano Net combo, porém o que foi combinado até hoje não foi cumprido e, o que é pior, estou sendo cobrado indevidamente de várias formas, como por exemplo, a empresa mudou o meu plano Net Fone sem eu estar de acordo e tem cobrado pelo aluguel de um equipamento que deveria ser gratuito.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem enviada em nome do sr. Gianflávio Garisto, a Net informa que entrou em contato com o cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

