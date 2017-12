Empresa de TV por assinatura deixa leitor sem acesso à canais

José Shiota afirma que a empresa Net prometeu realizar a manutenção de seu pacote pelo valor de R$ 239,90. A troca do equipamento foi realizada, mas os canais ficaram indisponíveis. Ao entrar em contato com a empresa, o cliente foi informado que deveria pagar R$ 50 por causa de um erro que ocorreu no momento da realização do cadastro.

Reclamação de José Shiota : “A Net prometeu realizar a manutenção do meu pacote de TV e internet por R$ 239,90. Dias depois, a troca de equipamento ocorreu tranquilamente. Mas, no dia seguinte, os canais ficaram indisponíveis. Eu liguei para a empresa e ainda fui informado que deveria pagar R$ 50 por um erro no cadastramento.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do sr. José R. Shiota , a Net informa que entrou em contato com o cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

