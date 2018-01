Empresa de TV por assinatura bloqueia canais de consumidora

Sônia Raposo solicitou a mudança do pacote de TV que tem com a empresa NET. Desde então, observou que não pode mais acessar o aplicativo Globosat Play. Ela ressalta, porém, que deveria ter permissão já que o canal Viva ainda faz parte do serviço que ela contratou.

Reclamação de Sônia Raposo: “Fiz diversas ligações para a Net que me mandava ligar para a Globosat Play e a Globosat Play, por sua vez, mandava eu ligar para a Net e afirmava que eu não possuía o canal Viva, mas eu possuo sim. O atendente disse para eu resolver isso com a minha operadora. Já cansada, pela oitava vez, liguei novamente para a Net. Como se não bastasse, depois de 25 dias esperando pela portabilidade de dois números de celulares – assinei o combo multi que dá o direito a celular da Claro – finalmente fazem a portabilidade de apenas um número, porém a internet não funciona.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da sra. Sônia Raposo, a Net informa que entrou em contato com a cliente e solucionou o caso. A operadora permanece à disposição.”

