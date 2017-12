Empresa de telefonia não transfere linha fixa de endereço

Jaqueline Alves entrou em contato com a Vivo para solicitar a transferência de endereço de sua linha corporativa com o prazo de 72 horas. Passado o período combinado, a leitora foi informada que a solicitação não foi atendida por causa de um problema técnico.

Reclamação de Jaqueline Alves: “Solicitei uma transferência de endereço para a minha linha corporativa com o prazo de 72 horas. Depois de 72 horas, abri um novo pedido porque a solicitação não foi atendida. Recebi um posicionamento da operadora informando que existia um problema técnico e que por isso o pedido não podia ser atendido.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que a mudança de endereço foi realizada em 19 de junho. A Vivo mantém à disposição de seus clientes os seguintes canais de atendimento: www.vivo.com.br/ meuvivo , o aplicativo Meu Vivo – download para celular; além do *8486 (ligações por celular); 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana.”

