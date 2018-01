Empresa de telefonia não realiza serviço em data agendada

Ângela Maria agendou a instalação de um produto da Telefônica Vivo, mas os funcionários da operadora não compareceram no dia combinado. Ela remarcou o serviço, porém, mais uma vez, ninguém compareceu. Depois de insistir, o técnico compareceu à residência, mas não realizou o serviço conforme solicitado pela consumidora.

Reclamação de Ângela Maria: “Agendei a instalação do serviço da Vivo. Um dia antes, um atendente me ligou para confirmar a data, mas ninguém compareceu. Remarquei o serviço e, mais uma vez, ninguém veio. Considero um desrespeito. Depois de insistir, consegui agendar nova visita e um técnico veio realizar a instalação, mas não fez o serviço conforme eu pedi.”

Resposta da Telefônica Vivo: “A Telefônica Vivo informa que a instalação do serviço foi efetuada. Em contato com a cliente, o sr. Rubens confirmou a instalação do serviço e está ciente das tratativas realizadas.”

