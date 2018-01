Empresa de telefonia não realiza cancelamento de serviço

Milton Iampolsky solicitou o cancelamento do serviço da Claro. A empresa agendou a retirada dos equipamentos, mas os técnicos não compareceram na data combinada. Ao entrar em contato com a operadora, o consumidor ficou sabendo que somente a linha telefônica havia sido cancelada.

Reclamação de Milton Iampolsky: “Eu liguei para a Claro para interromper os serviços com a operadora. O atendente solicitou o número do protocolo e agendou a retirada dos equipamentos. No entanto, ninguém apareceu na data agendada. Em contato novamente com a telefonia, soube que somente a linha telefônica havia sido cancelada.”

Resposta da Claro: “A Claro informa que, em contato com o cliente, as questões citadas foram esclarecidas. A operadora continua à disposição por meio dos canais de comunicação: site www.claro.com.br e Centrais de Atendimento 10321 (fixo e combos ) e 10699 ( hdtv ).”

