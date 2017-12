Empresa de telefonia não cancela serviço de leitor

Milton Iampolsky solicitou a interrupção dos serviços da Net. Ele ressalta que a empresa não retirou os equipamentos e também não cancelou a linha telefônica, conforme havia solicitado.

Reclamação de Milton Iampolsky : “Fui usuário dos serviços da Net. Recentemente, liguei para interromper os serviços porque contratei outra operadora. Recebi um número de protocolo e fui informado que um funcionário iria retirar os equipamentos. Mas, até agora, ninguém apareceu. Liguei novamente e, para minha surpresa, o atendente alegou que a linha telefônica não havia sido cancelada.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do sr. Milton Iampolsky , a Net informa que entrou em contato com o cliente e concluiu o cancelamento do contrato, conforme solicitado. A operadora permanece à disposição.”

