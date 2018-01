Empresa de telefonia faz cobranças indevidas durante viagem ao exterior

Ulysses Nunes costuma viajar com bastante frequência ao exterior. Nas últimas faturas, observou cobranças indevidas na conta de telefonia da Tim. Ele acrescenta que também recebeu uma mensagem informando sobre a utilização do “Liberty Passport Web da Tim” em roaming internacional.

Reclamação de Ulysses Nunes: “Costumo viajar com frequência para fora do Brasil. Nas últimas viagens, notei o recebimento de uma mensagem que informava a utilização de um “Liberty Passport Web da Tim” em roaming internacional. Ao tentar acessar a internet, aparecia a mensagem de que os dados de celulares estavam desativados e era necessário ativá-los por uma rede Wi-Fi. Nos meses seguintes, recebi cobranças de utilização diária de dados no exterior. Liguei para a Tim e o atendente disse que seria ressarcido pelo lançamento indevido de valor, no entanto, ainda aguardo o ressarcimento.”

Resposta da Tim: “O Centro de Relacionamento com o Cliente Tim entrou em contato com o consumidor. Para mais informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa (www.tim.com.br) ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone.”

