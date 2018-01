Empresa de telefonia cobra faturas abusivas de cliente

Ayrton César procurou a área de promoções da Claro e acertou desconto na mensalidade do celular. Dois meses depois, a operadora ainda não cumpriu com o combinado com o leitor.

Reclamação de Ayrton César: “Em uma conversa com a área de promoções da Claro, ficou acertado que eu continuaria a pagar minha conta com desconto e o valor a pagar seria de R$ 75,7. Depois de dois meses, a Claro ainda não está cumprindo o acordo. Já fiz nova reclamação e só escuto promessas para o próximo mês.

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem do sr. Ayrton César, a Claro informa que, em contato com o cliente, as questões citadas foram esclarecidas. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site www.claro.com.br.”

