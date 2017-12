Érika Alves ligou para a Net e agendou a visita de um técnico a sua residência. O atendente informou que o funcionário compareceria entre 8h e 12h. Ao chegar perto do horário, ela entrou em contato com a empresa e foi informada de que o técnico havia cancelado a visita.

Reclamação de Érika Alves: “Liguei para a Net e agendei a visita de um técnico. O atendente me informou que o técnico viria entre 8h e 12h. Ao chegar perto do meio-dia, como o técnico ainda não havia chegado, liguei para a Net e o atendente Diego me informou que o técnico me ligou e, como não atendi, cancelou a visita. Mentira. Não recebi nenhuma ligação no telefone que o Diego informou terem me ligado.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem enviada em nome da sra. Érika Alves, a Net informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

