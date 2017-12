Luciane Franco relata que a Net cortou a linha de telefone fixo do pai dela, assim como o plano de TV por assinatura. Ela entrou em contato com o atendimento, mas foi informada que o pai dela, de 82 anos, deveria ir pessoalmente a uma unidade da empresa. A leitora tentou explicar que o pai dela é idoso e não pode se deslocar facilmente para locais distantes.

Reclamação de Luciane Franco: “O plano de telefone fixo e TV do meu pai foi cancelado sem nenhum motivo pela empresa Net. Entro em contato com o atendimento, que apenas diz que o plano foi cancelado, sem dar mais explicações. Já tentei acesso pela ouvidoria pelo canal do site. A empresa ficou de entrar em contato, mas nada. Em uma carta, pedem para que meu pai, de 82 anos, compareça pessoalmente a um local que fica do outro lado da cidade onde ele mora. Ele foi operado recentemente e não pode se deslocar sozinho.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da sra. Luciane Franco, a Net informa que entrou em contato com a cliente e prestou os esclarecimentos. A operadora permanece à disposição.”

