Empresa de cobrança Auto Expresso

“Desde que contratei esse serviço só tive problemas”, informa o leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há 3 meses fiz a adesão do Auto Expresso e só tenho problemas com o serviço. Há um mês reclamei no site da Auto Expresso sobre o problema diário que enfrento na praça de pedágio de Parelheiros, no trecho Sul do Rodoanel. Todos os dias sou obrigado a parar o carro no guichê de cobrança automática para aguardar a confirmação do registro do meu TAG. A empresa respondeu que houve manutenção na antena, mas que em 3 dias esse problema seria solucionado. Porém, o problema permanece. Cansado dessa empresa, mandei e-mail solicitando o cancelamento, mas até agora não recebi nenhuma resposta. Jorge Melhado / São Paulo

Resposta: A Auto Expresso informa que contatou o cliente no dia 19/6 para resolver esse assunto.

Réplica do leitor: A empresa alegou que o problema não é dela, e sim da Concessionária da Rodovia. A solução que me coube foi cancelar o serviço e contratar do concorrente.