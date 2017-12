Empresa aérea cancela passagem de leitor sem autorização

Em junho, Maria Tereza comprou um bilhete de ida e volta pelo site da Azul Linhas Aéreas para Uruguaiana com saída do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. A viagem marcada para 17 de julho custou R$ 1.013,19 com as taxas de embarque. No entanto, em 13 de julho, ela recebeu um e-mail dizendo que o cancelamento de sua viagem tinha sido realizado com sucesso. A leitora informa que em nenhum momento solicitou o pedido.

Reclamação de Maria Tereza: “Comprei passagem de ida e volta de São Paulo para Uruguaiana para o dia 17 de julho por R$ 1.013,19 com as taxas de embarque, pagamento confirmado e efetivado no cartão Mastercard em três parcelas. No dia 13 de julho, recebi um e-mail da companhia dizendo que minha reserva tinha sido cancelada com sucesso. Eu não entrei no site para solicitar o cancelamento do meu bilhete e ninguém tem meu login e minha senha. Entrei em contato com a Azul Linhas Aéreas, mas os atendentes não me ajudaram a resolver o problema.”

Resposta da Azul Linhas Aéreas: “A Azul informa que entrou em contato com a cliente para prestar os devidos esclarecimentos e que realizou o reembolso integral do bilhete comprado.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.