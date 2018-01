Embratel cobra linha em nome de cliente morto há 18 anos

A aposentada Nives Rinaldi começou a receber cobranças de uma linha telefônica da Embratel que ela nunca solicitou e nem usou. Para a sua surpresa, descobriu que o titular da suposta conta é seu marido, que morreu há 18 anos.

Quando a leitora se sentiu ameaçada por poder ficar com o nome sujo, seu filho Richard Rinaldi fez uma queixa para o SP Reclama. A Embratel prestou esclarecimentos e cancelou o serviço e as cobranças indevidas que havia feito.

Reclamação do leitor: “Desde maio, a minha mãe vem recebendo contas da empresa Embratel no valor de R$ 29,90. Ela alega que desconhece esse valor, já que o telefone fixo dela é Net. A conta da Embratel vem no nome do meu pai, falecido há 18 anos. Todos os dias, a Embratel liga na residência da minha mãe cobrando boletos atrasados. Em primeiro lugar, ela não recebeu esses boletos. Não existe relatório de ligações nessas contas. Já liguei em nome da minha mãe para saber o motivo das mesmas e foi explicado que o meu pai autorizou um contrato de mensalidade para interurbanos. Será que o meu pai ligou para a Embratel lá do céu? Peço ajuda, afinal minha mãe não autorizou tais cobranças e, muito menos, o meu pai. No aguardo.”

Resposta da empresa: “Informamos que em contato com o Sr. Richard Antônio Rinaldi, foram esclarecidas todas as questões financeiras. Realizamos a contestação de fatura com sucesso, confirmamos o pleno cancelamento do serviço. Destacamos que nossos canais de comunicação continuam permanentemente disponíveis através de nossas lojas, nosso site www.embratel.com.br e nossa Central de Atendimento pelo número 103-21. A ligação é gratuita.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.