Eletropaulo orienta consumidores em casos de tempestades

A Eletropaulo forneceu nesta quarta-feira, 25, orientações sobre como a população deve proceder durante temporais e variações no fornecimento de energia. Um homem morreu no bairro de Santa Cecília após um fio da rede elétrica atingir o seu carro. Ao descer do veículo, a vítima acabou sendo eletrocutada e morreu no local.

Veja também – Eletropaulo terá de oferecer canal de atendimento para serviços essenciais

Segundo a distribuidora, problemas na rede afetaram o abastecimento de cerca de 12 mil pessoas na capital. As equipes da concessionária enfrentavam dificuldades para chegar aos locais das ocorrências devido às enchentes e alagamentos, que prejudicavam o trânsito até o início da noite desta quarta. Veja abaixo as principais orientações:

• No caso de rompimento de fios elétricos, evite aproximar-se dos cabos;

• Desligue os disjuntores internos de sua casa para evitar curtos circuitos;

• Não escale postes ou torres de energia elétrica para tentar se proteger das enchentes;

• Para evitar danos elétricos, tire da tomada equipamentos, como computadores, TVs, microondas etc;

• Em caso de inundações dentro de residências ou estabelecimentos, não toque nas instalações elétricas;

• Após a redução de água nos locais, procure um eletricista para rever a instalação elétrica interna antes de religar os disjuntores.