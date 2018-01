Eletropaulo faz cobrança indevida à consumidora

Gislaine Verzemiassi relata que recebeu um aviso de protesto no nome dela do 7º Cartório de Protestos de São Paulo. Ela descobriu que se trata de uma cobrança da Eletropaulo no valor de R$ 89,41. No entanto, a consumidora não tem conta no nome dela.

Reclamação de Gislaine Verzemiassi : “Verifiquei que há um aviso de protesto em meu nome no 7º Cartório de Protestos de São Paulo. Solicitei ao cartório a certidão referente ao protesto e descobri que a Eletropaulo está me protestando no valor de R$ 89,41. Nem sei do que se trata, já que não possuo conta de luz em meu nome, no local onde moro. E se há algo em meu nome, isto é irregular, e vou processar a Eletropaulo.”

Resposta da Eletropaulo: “A Eletropaulo informa que entrou em contato com a cliente e informou que a situação foi regularizada.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.