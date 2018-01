Eletropaulo envia ordem de corte de luz para casa errada

Nelson Castro recebeu uma ordem de corte de luz em sua casa, mesmo tendo pago em dia todas as suas contas. Ele reparou que a carta estava em nome de outra pessoa, que mora na mesma rua.

Apesar das reclamações, as notificações voltavam a ser entregues com frequência em sua residência. A Eletropaulo admitiu ter errado no cadastro de endereço do vizinho, solucionou o problema e negou que haja fraude na instalação.

Reclamação do leitor: “Recebi em minha residência um aviso de corte de luz, constando o número da casa como 168 F. Porém em minha casa só existe um medidor e lá não tem ninguém com o nome informado na notificação. Fiz uma denúncia de que havia uma pessoa usando o número de minha casa. Mesmo assim, a cada 15 dias vinha um funcionário diferente com ordem de corte. Minhas contas, graças a Deus, estão todas em dia. Fiz uma reclamação na ouvidoria da Eletropaulo e também na Aneel, que apenas respondeu que eu teria de aguardar uma resposta da Eletropaulo, que até o presente momento não tomou medidas para solucionar o problema.”

Resposta da empresa: “A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e esclarece que houve um erro de cadastro de endereço, que já foi corrigido. Informamos também que não há fraude/furto de energia para a instalação do Sr.Nelson, e que suas faturas estão corretas e em dia.”

