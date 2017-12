Eletropaulo corta energia de cliente com as contas pagas

A Eletropaulo interrompeu o fornecimento de energia da casa do leitor Wilderlam Silva, mesmo com todas as contas de luz quitadas.

Em resposta, a empresa pede desculpas e afirma que religou a energia da casa do cliente.

Reclamação de Wilderlam Silva: “Minha energia foi desligada pela AES Eletropaulo indevidamente, pois minhas contas estavam todas pagas. Liguei para a central da AES e ficaram de religar até as 2h da madrugada. Fiquei esperando, porém ninguém apareceu. No dia seguinte, por volta das 17h, liguei de novo para ver o que havia acontecido e novamente prometeram religar a luz até as 22h daquele dia. Novamente, não cumpriram. Às 22h, liguei na central e deram um prazo até 2h da manhã. Mais uma vez fiquei acordado e não cumpriram o prometido! Estou há dois dias sem luz, e há duas noites sem dormir”.

Resposta da Eletropaulo: “A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que a energia do local foi religada”.

