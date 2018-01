Eletrodomésticos são os maiores causadores de acidentes domésticos

Inmetro divulga resultados da primeira pesquisa nacional sobre o perfil dos acidentes de consumo

Os resultados da primeira pesquisa nacional sobre o perfil dos acidentes de consumo no Brasil mostram que acidentes com embalagens de lata lideram os problemas. Em relação a produtos, os eletrodomésticos são apontados como os maiores causadores de acidentes.

Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), um acidente de consumo ocorre quando um produto ou serviço prestado provoca dano ao consumidor, mesmo quando utilizado ou manuseado de acordo com as instruções de uso fornecidas pelo fornecedor.

A pesquisa, coordenada Inmetro foi realizada a partir de relatos feitos por consumidores entre os dias 28 de dezembro de 2014 e 28 de janeiro de 2015. O objetivo foi identificar quais são os produtos e serviços que oferecem mais risco à saúde e à segurança dos consumidores.

De acordo com os resultados, o maior número de acidente ocorreu com embalagens de lata, com 14,6% casos relatados; seguido por fogões, 11,5% e escadas domésticas, 3,8%.

Produtos. Por grupos de produtos, os eletrodomésticos lideram as estatísticas com 23,8% dos casos; em segundo lugar estão as embalagens, com 19,2%; e utensílios domésticos, com 13,1%.

Em 27,7% dos casos, consumidores procuraram atendimento médico e e 16,2% tiveram de se ausentar no trabalho. Das lesões relatadas, as principais foram cortes, com 33,5% casos, e queimaduras, com 9,6%.

O assistente da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro Paulo Coscarelli disse em nota que o Instituto pretende acompanhar os resultados e interagir com o setor produtivo para que haja a produção de produtos mais seguros.

Os acidentes de consumo podem ser relatados na página do Inmetro, clicando aqui.

O Inmetro monitora os acidentes de consumo desde 2006 em um banco de dados, o Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidente de Consumo (Sinmac), por meio dos relatos de consumidores feitos no site da instituição.

*imagem: página do Inmetro.