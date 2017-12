Electrolux não tem peça para consertar produto

Aparelho de microondas ficou dois meses na autorizada

Reclamação do leitor: Levei meu microondas Electrolux MEX55 (o de maior capacidade do mercado 45 litros) para reparo na assistência técnica Lux Service, em São Paulo, em 25/10/2014. Em 8/12/2014, liguei para a Lux Service para saber a respeito do reparo. A assistência técnica disse que continua aguardando o envio da peça pela fábrica, um painel de controle completo. Eu perguntei: Está vindo da China? Não, é de Curitiba, responderam. Ainda me orientaram a ligar para o SAC da Electrolux, na capital do Paraná (tel 41 30048778), para pedir que enviassem a peça. A Lux Service disse que se o consumidor pressionar a fábrica eles enviam logo. Apesar de não ser minha obrigação, liguei para Curitiba e, quando consegui ser atendido eletronicamente, apertei a opção para microondas. A partir daí, fiquei 33 minutos ouvindo música e por fim não fui atendido. Quero deixar claro que o micro-ondas MEX55 ainda está em produção, portanto não é uma peça rara. Quase dois meses depois, pergunto à Electrolux, quando vou ter meu micro-ondas funcionando de novo. Isto o consumidor não sabe quando compra o microondas da Electrolux, que um defeito pode deixá-lo meses sem seu aparelho. A Electrolux me ligou e não resolveu nada. Não é a primeira vez que tenho problemas com a Electrolux. Tenho uma lava e seca roupas que o conserto custou R$ 1 mil. Carlos Henrique de S. Almeida/ São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: A Electrolux informa que no dia 20/12, contatou o consumidor sr. Carlos, a fim de prestar os devidos esclarecimentos sobre o seu produto e garantia. O consumidor retirou o produto da assistência e fez doação. O SAC Electrolux coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Réplica do leitor: Depois de 2 meses na assistência técnica a Electrolux ia esclarecer o quê? Não existe peça para conserto. Falei inclusive com o SAC em Curitiba (da fábrica) e nada. A mesma coisa está acontecendo com o refrigerador Electrolux de inox do meu pai. Nesses 2 meses que o microondas ficou na Lux Service, para conserto, ninguém da Electrolux me ligou para dar satisfação. Tive de falar com o Estadão para que me ligassem e, mesmo assim, sem solução! Não quero esclarecimento, quero conserto! Perdi um microondas de R$ 1 mil por conta da irresponsabilidade do fabricante. Acredito que além de mim, meu pai e outras pessoas devem passar pelo mesmo problema com a Electrolux.