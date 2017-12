Sacadas de edifício da Bueno Netto têm várias rachaduras

Terraços de prédio recém-entregue na Vila Leopoldina passaram por perícia



Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Meu prédio acabou de ser entregue e muitos moradores ainda nem receberam as chaves. Porém várias fissuras e rachaduras já são visíveis. O condomínio fica na Rua Nagel com a Rua Aroaba, na Vila Leopoldina. A construtora responsável, Bueno Netto, não se manifestou até o momento. Peço uma posição. Anna Beatriz Lima Gonçalves/ São Paulo

Resposta da empresa: A Construtora Bueno Netto informa que as trincas e as rachaduras observadas na sacada do apartamento da cliente não representam risco à segurança dos moradores. A constatação foi apurada por meio de perícia técnica nos terraços da unidade, em 25/4. A causa do problema será confirmada após ensaios específicos. As obras de retirada do revestimento danificado, da recomposição e da pintura foram iniciadas em 7/5 e deverão estar concluídas em 7/7. Neste período, a construtora continuará a dar todo o suporte à cliente no que se refere ao problema gerado.

Réplica da leitora: O problema não é apenas em uma sacada, mas pelo menos em três delas.

foto: Anna Beatriz Lima Gonçalves