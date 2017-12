É seguro consumir alimentos fora de casa?

Seminário da Proteste conta com a colaboração do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp

Por Jerusa Rodrigues

Estão abertas as inscrições para o seminário sobre segurança alimentar, que será realizado no dia 4 de setembro, em Campinas. O evento é gratuito e serão fornecidos certificados de participação.

Com o tema “Higiene de Alimentos fora de casa, o consumidor está seguro?”, o objetivo do seminário, segundo a Proteste, é abordar a qualidade dos alimentos vendidos em shoppings, praias e ambulantes em algumas cidades no Brasil e propor medidas preventivas que garantam a qualidade dos alimentos consumidos fora de casa.

Faça a sua inscrição e veja detalhes do evento clicando aqui.