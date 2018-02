É preciso mudar a norma brasileira

“Em todas as cidades as calçadas estão inadequadas”

O título da matéria de segunda-feira (Calçadas na cidade estão inadequadas, 29/7) deveria ser no plural, pelo fato de que em todas as cidades as calçadas estão inadequadas. Isto não mudará enquanto a norma predominante no Brasil continuar atribuindo a responsabilidade de projeto e melhoria desse espaço público ao proprietário do imóvel frontal. Creio que isto seria incorreto também nos outros países, mas no Brasil o erro é grosseiro demais. Gastar em obra pensando no interesse coletivo não faz parte da nossa cultura. A. F. Panizza/ Jundiaí