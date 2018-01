Dois meses depois Butantã sai do escuro

Finalmente as lâmpadas foram substituídas, diz leitor



Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A Avenida Benjamin Mansur, na confluência com a Rodovia Raposo Tavares (do km 11 ao 11,5), Butantã, está completamente sem iluminação. Há 2 meses reclamei na Prefeitura, mas nada foi feito. Jeriel da Costa / São Paulo

Resposta: A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Serviços, por meio do Departamento de Iluminação Pública (Ilume), informa que uma equipe técnica compareceu ao local no dia 19/9 e trocou duas lâmpadas apagadas, deixando as luminárias em ordem.



Réplica: Graças à pronta intervenção deste espaço, as lâmpadas foram substituídas!

Foto: Jeriel da Costa