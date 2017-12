Dicas para não ter problemas ao contratar plano de saúde

“O contrato sempre deve ser claro e objetivo”, alerta o advogado Julius Conforti

Por Luciana Magalhães

1- O que devo fazer antes de contratar um plano de saúde?

Busque informações sobre a operadora na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e em órgãos de defesa do consumidor. Após a escolha, veja qual a categoria de plano (enfermaria ou privativo) é mais viável a você e se contrato será individual ou empresarial. Também leve em conta a área de abrangência (nacional ou regional) e a rede credenciada disponível. Se você estiver na idade de ter filhos, contrate com cobertura obstétrica.

2- Que cuidados devo ter antes de assinar o contrato?

Verifique se tudo o que foi prometido pelo corretor ou pelo plano está escrito no contrato e de acordo com as normas da ANS, atendendo as especificações da Lei 9.656 de 1998. O contrato também deve ser claro e objetivo, de forma que permita a fácil interpretação pelo consumidor.



3- Quais documentos devo guardar?

Guarde tudo o que assinar, como a proposta de adesão, a declaração de saúde, o contrato e os comprovantes de pagamento até receber o informe anual de quitação de débito. É recomendado que também guarde o panfleto com os informativos de hospitais que pertencem à classe do seu plano. Mantenha também os comprovantes de pagamento, até receber o informe anual de quitação das mensalidades.



fonte: Julius Cesar Conforti, advogado