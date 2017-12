Dicas de segurança para viajar de carro

Por Luciana Magalhães*

1) Que cuidados devo ter ao viajar?

As preocupações se iniciam no momento da programação da viagem. Observe pontos de parada, os locais para abastecimento, refeições, etc. Verifique os horários de pico para tornar a viagem mais agradável. Também é importante que o motorista e os passageiros verifiquem seus documentos antes de pegar a estrada.

2) E com o veículo?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A manutenção e a revisão básica evitará dores de cabeça nas rodovias. Itens como pneus, sistemas de freios, iluminação, água no radiador, etc, são cuidados básicos que podem ser verificados na própria residência do motorista.

3) E com a segurança?

É o requisito mais importante. O melhor é a tranquilidade na hora de dirigir e sempre estar descansado. Bebidas alcoólicas devem ser evitadas, se for dirigir, pois a mistura de álcool e direção não combinam. Observando esses cuidados simples todos teremos um trânsito mais seguro.

Fonte: Moacir Mathias do Nascimento 1º Tenente PM, 1º Batalhão de Polícia Rodoviária

*versão ampliada de texto publicado na versão impressa de O Estado de S. Paulo, em 30/12.