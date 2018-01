Dia das Mães vai movimentar comércio; conheça direitos do consumidor

Com a aproximação do Dia das Mães, a corrida a shoppings e lojas de rua aumenta em todos os cantos do País. Na hora das compras, é necessário conhecer seus direitos como consumidor e exigir o cumprimento deles, se for necessário. Para isso, o Procon estadual de São Paulo separou dicas que podem ser valiosas para o momento de buscar o melhor presente para as mães. Confira:

1. O comerciante não pode estabelecer valor mínimo para a utilização de cartão de crédito ou débito. O Código de Defesa do Consumidor garante que o mesmo preço de uma mercadoria deve servir para qualquer opção de pagamento, seja em dinheiro, cheque ou cartão.

2. As lojas não são obrigadas a aceitar cheques, porém a partir do momento em que eles são aceitos, o lojista não pode fazer restrições, como não aceitar cheques de contas recentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. O consumidor tem um prazo de desistência de sete dias se a compra for realizada fora do estabelecimento comercial (por telefone, em domicílio, telemarketing, internet). O prazo começa a contar a partir da data de recebimento do produto. Exija o comprovante da data de entrega combinada.

4. Verifique o estado do produto no momento da entrega. Havendo irregularidades, elas poderão ser descritas no documento de recebimento do produto, justificando o motivo da negativa para o aceite.

5. Para efetuar reclamação de vícios ou defeitos aparentes e de fácil constatação, o prazo para produtos não duráveis é de 30 dias e para produtos duráveis é de 90 dias.

Lembre-se: Para a entrega de produtos ou prestação de serviços, o fornecedor que atua no Estado de São Paulo deve obedecer às determinações da Lei da Entrega (Lei Estadual 14.951/13 ). De acordo com ela, as empresas devem fixar data e turno, que podem ser das 7h às 11h; das 12h às 18h; e das 18h às 23h, para a entrega de produtos e realização de serviços. Ainda de acordo com a norma, a empresa deve informar previamente as datas e turnos disponíveis e fica a critério do consumidor a escolha dentre as opções apresentadas.