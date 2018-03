Desrespeito com o cidadão

“Calçada com pilastra e guia não rebaixada em Higienópolis”, relata leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Na esquina das Ruas São Vicente de Paula e Alameda Barros, em Higienópolis , há uma Sinagoga que cercou toda a calçada com pilastras de cimento há mais de 15 anos. Não no local não consta guias rebaixadas para cadeirantes, carrinhos de bebês, idosos. Também há pilastras que atrapalham a passagem. O local é bastnate movimentado e até hoje nenhuma autoridade se preocupou com o assunto. Samuel de Carvalho / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Sé informa que a Sinagoga foi intimada no dia 26/6, a remover imediatamente os obstáculos na extensão da calçada sob pena de multa. As rampas de acesso serão providenciadas após a retirada das pilastras.

Réplica do leitor: Após o envio da reclamação pela coluna a Subprefeitura Sé resolveu tomas as medidas necessárias. Agradeço a atenção.

Fotos: Samuel de Carvalho