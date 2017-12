Desperdício de água por autoridades

A economia e o uso racional da água só se aplicam à população?

Estamos sendo bombardeados com matérias que solicitam e buscam conscientizar a população à respeito da necessidade de economizar água.

Diariamente passo pela Avenida Santo Amaro, onde existem várias obras em andamento, monotrilho, Linha Lilás do Metrô, Sabesp, etc. e vejo os funcionários das empresas contratadas “varrendo” a rua com mangueiras de incêndio.

Pergunto: a economia e o uso racional se aplicam somente a população?

E quanto aos governos, estadual e municipal, ficam de fora?

Certamente haverá uma explicação para o desperdício e provavelmente irão estar isentos das penalidades.

Mauro Ribeiro Gamero / São Paulo