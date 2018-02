Desperdício de água limpa

Deveria haver mais fiscalização da Prefeitura, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Água limpa da vaza da Rua José Botelho de Carvalho, no Jardim Macedônia. Além disso, ao lado da mina, surgiu um buraco de esgoto. Devanir Amâncio / São Paulo

Resposta: A Sabesp informa que uma equipe compareceu no local dia 1.º/4 e solucionou o problema.

Réplica do leitor: A via ainda não foi pavimentada e o buraco só aumenta. É assim que as empresas terceirizadas da Sabesp tratam a cidade. Deveria existir mais fiscalização da Prefeitura.

Foto: Devanir Amâncio