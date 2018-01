Desperdício de água em Barueri

A Sabesp não faz nada, lamenta o leitor.

Reclamação do leitor: A Sabesp não está interessada com o problema da falta de água. Ao lado do prédio onde moro, na Alameda Mamore, em Barueri, há um flagrante de desperdício, pois estão lavando a fachada do edifício. Liguei para a Sabesp e após 1 hora aguardando atendimento, o funcionário se negou a anotar a reclamação. Foi inútil passar todas as informações sobre o fato. Fui informado de que eu deveria sair de casa para pegar o número exato do prédio e ligar toda vez que ocorrer esse problema. Um aburdo! José Carlos Stabel / Barueri

Resposta: A Sabesp informa que tem incentivado o uso consciente da água por meio de campanhas, orientações à população, programa de bônus para quem economiza, entre outras ações. Inclusive, a companhia realizou a distribuição de folhetos e cartazes nessa região com o objetivo de conscientizar os moradores. Ressalta que não é autorizada a multar um cliente por desperdício de água, pois não é um órgão público com poder de polícia. Cabe aos municípios a responsabilidade pela criação de leis e a fiscalização para a aplicação de multas.

Réplica do leitor: A resposta é padrão. Se é assim que funciona, por que o atendente da Sabesp não me passou essa informação? Limitou-se a dizer que não poderia fazer nada sem o número exato do edifício. Lamentável!