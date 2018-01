Desmatamento desenfreado

“Mais de 500 árvores foram derrubadas”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Moro na Rua Dr. André Peggion, Jardim Regina, e essa rua sempre foi usada como área de lazer por moradores do bairro. Porém, desde o começo de setembro, estão derrubando todas as árvores da rua. Uma verdadeira barbárie contra a natureza. Soube que essa derrubada é para a construção da nova faixa da Rodovia dos Bandeirantes e que não há previsão para o plantio de novas árvores e para a retirada do que foi cortado. Ou seja, não basta a degradação do local, mas também ficará um matagal em frente de casa. Peço que, após a obra, seja feito o replantio das árvores, além da construção de uma barreira acústica na Bandeirantes, já que as árvores tinham essa função. Érica Aparecida de Jesus Paulino / São Paulo

Resposta: A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informa que existe processo administrativo para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), área de propriedade da Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A, onde serão removidas 386 árvores entre os quilômetros Km 16 e 19. Além disso, serão preservados 31 exemplares arbóreos e outros 33 serão transplantados. Resslata também que, em contrapartida, a concessionária efetuou o depósito no Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Fema) de, aproximadamente, R$ 76 mil para custear 182 mudas compensatórias e deverá realizar o plantio interno de 282 mudas, padrão reflorestamento, e 516 mudas, de espécies nativas, próximo ao Km 29. Quando concluído o plantio, a densidade arbórea da região passará de 450 para 862 espécies.

Réplica da leitora: Os próprios funcionários da empresa informaram aos moradores que mais de 500 árvores foram derrubadas. Se apenas pouco mais de 386 foram licenciadas, isso me leva a crer que algo está errado, não? De qualquer maneira, é lamentável este tipo de compensação, já que efetivamente não compensa nada.

Fotos: Érica Aparecida de Jesus Paulino