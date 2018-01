Desde 2008 terreno está abandonado na Vila Mariana

“Até hoje só ouço promessas”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Um terreno localizado na Rua Andronico, Vila Mariana, está coberto de mato. A cada 2 ou 3 anos, os donos cortam parte dele, ensacam o lixo e deixam tudo no mesmo local. O resultado é a proliferação de ratos, mosquitos, etc. Para piorar, os muros laterais, de frente e do fundo estão podres, quase caindo. Reclamo desde 2008 na Prefeitura, e ninguém faz nada. Jose Roberto Favaro / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Vila Mariana informa que o terreno passará por fiscalização e, caso esteja em desacordo com o previsto em lei, o proprietário será intimado a realizar a limpeza do local.

Réplica do leitor: A Subprefeitura sempre dá a mesma resposta, mas nada acontece há anos. A situação só seria resolvida com multas pesadas e com um processo de desapropriação.



Fotos: Jose Roberto Favaro