Descaso da Prefeitura

“Há quatro meses o veículo está abandonado e agora, cheio de lixo”, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Há quatro meses reclamei no site da Prefeitura de um carro estacionado sobre a calçada da Rua Antonio Augusto Filho, Vila Nova Alba. Naquela ocasião, uma moradora de rua passou a usar o carro como sua casa. Agora que ela saiu, todo o tipo de sujeira e tralha foi jogado na calçada. Reclamei novamente tanto pelo site quanto por telefone e a Prefeitura não tomou providência. Cansada de ver o acúmulo de lixo e entulho na calçada, juntei tudo em sacos e os deixei encostados no veículo, que permanece abandonado no local. Raquel Francischetti / São Paulo



Resposta: A Subprefeitura Butantã informa que realizou vistoria na Rua Antonio Augusto Filho e constatou veículo em situação de abandono. Notificou o proprietário para que realize a remoção dele no prazo previsto em lei. Encerrado esse prazo e o veículo permanecendo no local, a subprefeitura dará início ao procedimento de remoção.



Réplica da leitora: A parte do lixo a que me referi só foi levado pelo caminhão de coleta de lixo porque minha ajudante e eu ensacamos tudo e deixamos sobre a calçada, aguardando o dia da coleta. Porém restos de colchão e aparelho de som permanecem no local. Espero que a subprefeitura cumpra com seus deveres.