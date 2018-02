Ciclovias em Pinheiros não têm sinalização adequada

O descaso da Prefeitura é grande, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo do péssimo estado de conservação da ciclovia Fonseca Rodrigues com a Pedroso de Moraes, em Pinheiros. As obras no Largo de Pinheiros até o fim do Parque Villa Lobos estão abandonadas. Em vários pontos não há iluminação e existem trechos que estão intransitáveis, como no Largo de Pinheiros, onde a ciclovia passa no meio do ponto de ônibus. Os ciclistas têm de desviar do pedestre, e vice-versa. Outra questão é que como não há nenhuma orientação para os motoristas, não é possível saber se há bicicletas cruzando o local. Nessas avenidas, por exemplo, os pontos de cruzamento não têm semáforo. Consta apenas a sinalização Pare para os veículos que não estão na preferencial. Na Praça Panamericana com a Av. Pedroso de Moraes, a ciclovia termina na faixa de pedestres. E do outro lado da praça, no encontro com a Av. Fonseca Rodrigues ocorre o mesmo. Gustavo Ribeiro / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que, de acordo com a Subprefeitura Pinheiros, o espaço da Avenida Fonseca Rodrigues se trata de passeio do canteiro central, e não de uma ciclovia. Existe um projeto para transformar o local em ciclovia ainda neste ano, mas vale ressaltar que o espaço ainda não está adequado para os ciclistas utilizarem. O uso representa risco para o ciclista, para os motoristas e para os pedestres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: A questão da ciclovia e do passeio no canteiro central das Avenidas Faria Lima, (após o Largo de Pinheiros), Avenida Pedroso de Morais e Avenida Fonseca Rodrigues só se agrava. Moro na região e transito a pé, de bicicleta, carro e de ônibus. No dia 2/4 uma colega de trabalho foi atropelada num cruzamento da ciclovia na Avenida Pedroso de Morais. No dia 5/4 uma criança de bicicleta quase foi atropelada no mesmo lugar. É um descaso total e absoluto com os cidadãos. Não há nenhuma sinalização em nenhum ponto da ciclovia / passeio do canteiro central. É um perigo tremendo para os pedestres e para os ciclistas.