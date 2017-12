Descaso da AES Eletropaulo

Há 2 anos empresa promete limpar terreno, diz leitora

Por Luciana Magalhães





Reclamação da leitora: Possuo um imóvel comercial na Av. Comendador Wolthers, em Mauá. Infelizmente sou vizinha de um terreno da Eletropaulo, que está completamente abandonado, sem manutenção, com acúmulo de lixo e entulho. Como não há portão, as pessoas usam o espaço para consumir drogas e até para pernoitar. Desde março de 2011 espero alguma ação da Eletropaulo, já acumulei inúmeros protocolos e recebi várias promessas de solução. Já reclamei na Ouvidoria, mas também não adiantou. Em setembro de 2011 a Eletropaulo respondeu ao jornal quem em 45 dias a limpeza do terreno seria concluída. Já estamos em maio de 2013 e a situação permanece a mesma. Até quando tenho de aguentar promessas? Cíntia S. Botti / São Paulo

Resposta da empresa: A AES Eletropaulo informa que enviou uma equipe no dia 15/5 para vistoriar o local. Após a visita, a limpeza do terreno será agendada.

Réplica da leitora: Infelizmente nada foi feito!

Fotos: Cintia S. Botti