Descarte irregular de lixo na zona norte é comum

Já reclamei várias vezes na Prefeitura e ninguém faz nada, reclama leitor.

Por Luciana Magalhães

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor: Toda a extensão da Rua Dr. Alcides Cintra Bueno Filho, no bairro Vila Amália, necessita de uma ação conjunta urgente para a retirada de entulho, lixo, além de asfaltamento e colocação de placas proibindo o descarte irregular, etc. Os moradores estão sendo afetados com o constante aparecimento de ratos e insetos. Já foram realizados diversos pedidos na subprefeitura, mas nada foi feito. Peço ajuda! Fábio Denuzzo / São Paulo

Resposta: A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) informa que intensificará a fiscalização no local para coibir o descarte irregular de resíduos e acionará a empresa responsável pela remoção de entulhos para que execute o serviço imediatamente. Ressalta também que serão estudadas ações conjuntas para a solução do problema.

Resposta: A Subprefeitura Casa Verde informa que realizou, na última semana, a limpeza do local. Ressalta que o descarte de entulho em vias da capital é crime, sujeito a multa de R$ 15 mil. Informa ainda que será confeccionada e instalada, nos próximos 15 dias, uma placa indicando a proibição do descarte no local. Em relação ao asfalto, o serviço foi efetuado no dia 3/6.

Réplica do leitor: Houve a limpeza e retirada dos entulhos do local. Porém, não foram colocadas as placas nem asfalto, como tinha sido prometido pela subprefeitura.

Fotos: Fábio Danuzzio